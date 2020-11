Fiorentina, Donadel lascia l'U17 ed entra a far parte dello staff tecnico di Prandelli

Marco Donadel ha lasciato la guida dell'U17 della Fiorentina, sostituito da Jacopo Falanga e Lorenzo Corti, per entrare a far parte dello staff del suo ex tecnico in viola Cesare Prandelli, tornato alla guida della squadra dopo 10 anni in sostituzione dell'esonerato Beppe Iachini. A riportarlo è Firenzeviola.it.