Fiorentina, dopo Bonaventura il mercato vira a sinistra. Sulla fascia questione irrisolta

Comincia ad accendersi anche in entrata il calciomercato della Fiorentina: ancora qualche ora, massimo giorni, e i viola potranno accogliere Giacomo Bonaventura, pronto ad imbarcarsi nell'esperienza fiorentina da svincolato, al termine del suo precedente contratto con il Milan. Alla fine hanno prevalso le sensazioni tecnico-ambientali su quelle economico, e il Benevento sembra ormai definitivamente fuori dai giochi. Aggiunto un centrocampista in più, per Pradè e Barone sarà tempo di concentrare altrove le proprie attenzioni, in particolare sulla fascia mancina.

Lì dove l'anno scorso di ruolo c'era praticamente solo Dalbert, considerando che l'alternativa di piede mancino sarebbe stato Terzic, oggi rimane la questione da risolvere con maggior impellenza in rosa. Perché se è vero che al posto del brasiliano è rientrato alla base Cristiano Biraghi, è altrettanto vero che ad oggi non c'è neanche Terzic come soluzione-tampone, visto che è stato girato in prestito all'Empoli. C'è da intervenire, dunque, e anche abbastanza rapidamente. Partendo dallo stesso Biraghi, col quale è in fase di discussione un potenziale rinnovo, fino ai possibili nuovi acquisti: i nomi più gettonati in questo momento sono quelli di Leonardo Spinazzola della Roma, di Ken Sema, rientrato al Watford dopo l'annata ad Udine, e di Antonio Barreca, anche lui tornato nei ranghi del Monaco dopo la scorsa, non molto fortunata, annata al Genoa. Che sia uno di questi, o un profilo non nominato, Iachini in vista della prima di campionato con il Torino ha bisogno di più di un interprete a disposizione per la sua fascia sinistra.