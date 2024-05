Fiorentina, Bonaventura stringe i denti per Brugge: con il rinnovo sullo sfondo

vedi letture

Fra campo e rinnovo. Giacomo Bonaventura ce la dovrebbe fare e domani dovrebbe farcela. Dopo un torello con i compagni, il centrocampista della Fiorentina si è staccato e ha continuato a lavorare con Nzola in seguito ad un botta subita nel match contro il Verona ma l'obiettivo per la semifinale di ritorno con il Brugge è concreto. I viola di Vincenzo Italiano dovranno dare seguito al successo casalingo per 3-2 dell'andata per strappare il pass per la seconda finale di Conference League consecutiva.

In campo i migliori

Ancora qualche ora per il tecnico per prendere la decisione definitiva ma la speranza è che possa essere in campo per aiutare la squadra nel passaggio del turno. Ovviamente il gol di vantaggio rappresenta un ottimo punto di partenza ma non è una certezza assoluta. Serviranno quindi i migliori in campo per blindare una nuova finale europea. E Bonaventura è uno di questi.

Rinnovo automatico

Una presenza che può valere anche per il rinnovo di contratto. Il giocatore infatti ha un'opzione per prolungare di un altro anno la sua avventura a Firenze, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualora giocasse il 70% delle partite. Quindi nel caso in cui venisse schierato in tutte le gare restanti per almeno 45 minuti, ecco che Jack potrà festeggiare il rinnovo automatico. Qualora non fosse raggiunto il limite minimo di match giocati non è escluso che possa essere trovato un nuovo accordo fra le parti.