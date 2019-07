Fiorentina, dopo la tournée confronti con Chiesa, Dragowski e Milenkovic

Non solo Chiesa. Il Corriere Fiorentino spiega come, una volta rientrati a Firenze, ci sarà un ulteriore confronto tra Federico Chiesa e la società, come detto dallo stesso giocatore nell'intervista a New York. Ma oltre a lui andrà fatta chiarezza con Bartlomej Dragowski, con il quale c'è ancora distanza dal punto di vista economico, e Nikola Milenkovic, come detto dall'America dal giocatore. Il tutto possibilmente prima della partenza per Montecatini anche perché poi si darà il via al mercato in entrata