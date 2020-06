Fiorentina, Duncan: "Voglio l'Europa con i viola. Commisso ambizioso, il futuro è roseo"

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Di questa Fiorentina mi piace tutto. C’è un presidente come Commisso che ci tiene tantissimo, ha investito molto ed ha grandi ambizioni per il club. Ci sono le basi per il nuovo centro sportivo, sta facendo di tutto per poter costruire uno stadio nuovo. Sono certo che il futuro della Fiorentina sarà roseo e questo mi entusiasma».

Amrabat?

"È molto forte, moderno. Sta facendo un campionato di primo livello a Verona, sono certo ci darà un contributo importante per crescere".

Il sogno nel cassetto?

"Le coppe europee con la maglia viola e magari anche sollevare un trofeo. Poi mi piacerebbe un Mondiale col Ghana. Vorrei segnare il gol che vale l'Europa".