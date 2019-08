Fiorentina, è Suso il sogno di mercato: affare da oltre 30 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lancia il nome di Suso per l'attacco della Fiorentina. Il giocatore - spiega il quotidiano - è stato proposto dal procuratore Lucci e da qualche settimana Pradè e Barone stanno lavorando alla trattativa con il Milan. I rossoneri si vogliono liberare dello spagnolo e puntare su Correa dell'Atetico Madrid, che potrebbe fare il trequartista puro e non adattato come Suso, il quale ha comunque ricevuto i complimenti del nuovo tecnico Giampaolo.



Le cifre dell'operazione sarebbero alte ma non impossibili: il giocatore ha una clausola di 40 milioni, ma per 30-32 milioni il Milan potrebbe lasciarlo partire. Cifra che Pradè e Barone, anche se al momento partono da un'offerta inferiore, potrebbero raggiungere. E per il giocatore, che guadagna 3 milioni di euro e vorrebbe un aumento, sarebbe pronto un contratto alla stessa cifra ma con altri 4 anni. Suso-Fiorentina: si può fare.