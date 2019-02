Fiorentina, Edimilson ha convinto: il riscatto costa 9 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Edimilson Fernandes alla Fiorentina. Arrivato sulle rive dell'Arno in prestito dal West Ham, la società gigliata dovrà decidere in estate se riscattare il nazionale svizzero per una cifra attorno ai 9 milioni di euro. "Io sono concentrato unicamente nel cercare di migliorare sul campo, spero sia quello a parlare. Poi si vedrà", ha detto il giocatore al quotidiano sportivo.