© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Fiorentina si pensa anche al futuro di quei giocatori ormai ai limiti della rosa gigliata. Eysseric e Dabo saranno chiamati a breve dal ds Pradè per arrivare insieme a una soluzione che possa vederli lasciare Firenze già a gennaio: la cessione prestito è la strada più facile da percorrere. Cristoforo potrebbe invece rimanere a Firenze, come del resto Thereau che se non rescinderà il suo contratto arriverà a scadenza il prossimo giugno. Lo riporta La Nazione.