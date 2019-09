Fiorentina, i voti al mercato: rivoluzione USA. Colpaccio Ribery

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Daniele Pradé lo aveva annunciato a inizio mercato. "Dobbiamo vendere tantissimi giocatori che non rientrano nel nostro progetto, prima di acquistare". Detto fatto, con la Fiorentina che nel primo mese e mezzo di mercato si è concentrata principalmente sulle uscite, tante e di spessore, per poi regalare i rinforzi a Vincenzo Montella. Nel mezzo il persistente e a tratti insensato dibattito sul futuro di Federico Chiesa, ovvero colui che fin dal primo giorno fiorentino il presidente Rocco Commisso ha messo al centro del progetto. A detta sua la permanenza era scontata, ma la certezza assoluta ce l'abbiamo solo da poche ore, ovvero da quando il mercato ha chiuso ufficialmente i battenti. Le cessioni, dicevamo: le prime di spessore sono state quelle di Alban Lafont e Jordan Veretout, ma col tempo hanno lasciato Firenze anche Riccardo Saponara, Vitor Hugo, Cristiano Biraghi, e Giovanni Simeone. Cessioni importanti come detto, veicolate dalle idee tattiche di Montella. Anche se in sospeso restano i casi Dabo, Eysseric e Thereau che a questo punto saranno reintegrati in rosa, così come Cristoforo. In entrata, oltre agli arrivi definiti dalla scorsa proprietà (Terzic, Zurkowski e Rasmussen) sono arrivati Lirola e Boateng dal Sassuolo, è tornato Badelj dalla Lazio e si è scelto di pagare i 12 milioni chiesti dal Bologna per Erick Pulgar. Ma il colpo a effetto è senza dubbio alcuno Franck Ribery. Un'operazione tecnica e mediatica che ha riacceso l'entusiasmo del pubblico del Franchi e che permetterà ai tanti giovani della rosa di crescere con un vero e proprio maestro al fianco. Quindi i colpi last minute: dal Brasile ecco Pedro dal Fluminense, dal Liverpool il cugino di Steven Gerrard, Bobby Duncan, e dal Leicester Rachid Ghezzal, arrivato nelle ultimissime battute di mercato dopo un 'testa a testa' con Remì Oudin.

Operazioni in entrata, VOTO 6

Aleksa Terzic (Stella Rossa)

Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

Jacob Rasmussen (Empoli)

Pietro Terracciano (Empoli)

Kevin Prince Boateng (Sassuolo)

Pol Lirola (Sassuolo)

Milan Badelj (Lazio)

Erick Pulgar (Bologna)

Franck Ribery (Bayern Monaco)

Dalbert (Inter)

Martin Caceres (Lazio)

Pedro Guilherme (Fluminense)

Bobby Duncan (Liverpool)

Rachid Ghezzal (Leicester City)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Christian Norgaard (Brentford)

Alban Lafont (Nantes)

Vincent Laurini (Parma)

Jordan Veretout (Roma)

Vitor Hugo (Palmeiras)

Jaime Baez (Cosenza)

David Hancko (Sparta Praga)

Riccardo Saponara (Genoa)

Cristiano Biraghi (Inter)

Giovanni Simeone (Cagliari)

Gabriele Gori (Arezzo)