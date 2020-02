Fiorentina, Iachini: "Chiesa migliora, così come la squadra. Anche Agudelo sta crescendo"

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese si è soffermato anche su alcuni singoli: "Stiamo crescendo, siamo su un bel percorso ma abbiamo ancora qualche ragazzo che sta recuperando. Guardiamo avanti con fiducia, in campo voglio una squadra organizzata, capace di migliorare le linee di passaggio. Tutti disponibili. Non solo Chiesa, tanti giocatori stanno migliorando dal punto di vista fisico".

Come procede l'inserimento di Agudelo?

"Kevin è un ragazzo giovane, ci stiamo lavorando per farlo crescere. Nello stesso tempo stiamo cercando di capire dove farlo lavorare, deve migliorare sulle letture tattiche, ci lavoriamo con calma e lo facciamo crescere. Lo abbiamo preso anche per un discorso di prospettiva".