Fiorentina, Iachini: "Grande fiducia sul mercato. Vazquez? Non arriverà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi intervenuto in conferenza stampa pre-Inter, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini parla così del mercato e della possibilità di allenare giocatori che già conoscono i suoi metodi, come Vazquez e Goldaniga: "Se il direttore me lo chiedesse, ci penseremo. I giocatori che sono usciti, Vazquez e Goldaniga, non credo che arriveranno. Adesso però si tratta solo di voci. Il mercato è strano: ci sono sviluppi imprevisti e diversi. Quando hai un calciatore che sa già come lavora il tecnico, può essere un inserimento a gennaio più veloce. Ma ad oggi non ci sono presupposti per portare a casa questi calciatori. Il punto sul mercato è stato fatto dopo dieci giorni che ero qui. Ho grande fiducia. Se fossero arrivati prima, sarebbe stato meglio per tutti, anche per il direttore e il presidente, ma siamo a gennaio e i club giocano sul prezzo e ti prendono per il collo. Non è il mercato di luglio dove c'è più tempo. Avrei voluto allenare i nuovi prima, ma non è stato possibile. Quando i giocatori arriveranno, saremo al completo, ma la cosa importante è che chiuda il mercato".