Fiorentina, Iachini: "Mi dà fastidio togliere Ribery. Per lo Scudetto la Lazio c'è fino alla fine"

Dopo la sconfitta contro la Lazio per 2-1, il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa all'Olimpico.

Un commento sul rigore concesso alla Lazio?

"Non voglio dare giudizi, però ecco siamo stati un po' penalizzati sul risultato. Siamo venuti qui a giocare con personalità, per vincere e per fare gol, anche sul vantaggio. La Lazio poi è stata brava e scaltra nello sfruttare due situazioni. C'è tanto rammarico, dobbiamo fare in modo di migliorare la fase realizzativa".

Ribery è eterno...

"Per noi è un valore importante, da quando sono qui non l'ho mai avuto. Ci darà una mano, anche se è normale che non abbia i 90' minuti. Toglierlo dal campo mi dà fastidio. Oggi anche i compagni hanno fatto un'ottima gara, dispiace tornare a casa senza punti soltanto per due episodi in cui la Lazio è stata molto cinica".

La Lazio può togliere lo scudetto alla Juventus?

"Sì, lotterà fino alla fine. Ha tutti i numeri e le qualità. Inoltre sono anni che lavorano insieme con Inzaghi", le parole riprese da Firenzeviola.it.