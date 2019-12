© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina Pedro fino ad oggi è stato un oggetto misterioso. Toccherà al nuovo tecnico viola Giuseppe Iachini valutare il brasiliano. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Iachini ha parlato così del brasiliano: "È un ragazzo che conosco. Aspetto di vederlo sul campo per valutarlo. E' un ragazzo che dimostra di avere delle qualità. Ha un infortunio al ginocchio che lo ha rallentato. Prendo l'esempio di Del Piero: ci ha messo un anno e mezzo per recuperare. Il mio pensiero è sul percorso di recupero. Valuteremo fisicamente come sta e dopo questa valutazione potrò dare una risposta più precisa. Decideremo comunque insieme alla società".