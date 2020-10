Fiorentina, Iachini su Pezzella: "German resta, è il nostro capitano"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato anche di German Pezzella, giocatore che è stato al centro di mille voci di mercato: "È legato alla maglia della Fiorentina. È un ragazzo serio, soffriva come un matto perché non poteva giocare. Aveva un problema al piede, privarci di un giocatore così ci ha dato molto fastidio. Pezzella è il capitano ed è una guida per tutti, non solo per la difesa. Non dobbiamo creare avversari in casa nostra. German resta il nostro capitano, io vedo quello che il giocatore che fa durante la settimana. Si vede dai comportamenti l'attaccamento alla maglia. Non sono arrivata altre indicazioni da parte dalla società, Pezzella resta qui e sarà il nostro capitano. Poi ovviamente i procuratori muovono il mercato, lo sappiamo come funziona. Non mi ha mai detto che vuole andare via".

