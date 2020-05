Fiorentina, Igor: "Importante tornare ad allenarsi. Ripartenza ok, ma in sicurezza"

Interpellato dal sito brasiliano Minutoesportes.com, il difensore della Fiorentina Igor ha parlato dei suoi primi mesi in viola, ripercorrendo anche il giorno del suo esordio in occasione del match contro la Juventus e del recente ritorno agli allenamenti: "Tornare ad allenarsi è stato importante per noi. Stiamo ancora rispettando alcuni protocolli di sicurezza. Adesso abbiamo fatto due gruppi: uno si allena al mattino mentre l’altro nel pomeriggio perché dobbiamo mantenere le distanze. Brasile? La situazione non è facile, sono spaventato per i miei parenti che sono lì. Ripartenza del campionato? Sì, se tutti i soggetti sono al sicuro. Fiorentina? Giocavo già nella Spal per cui non ho avuto problemi di ambientamento col calcio Italia. L’inizio è stato ottimo, il giorno dopo il mio arrivo ho giocato subito da titolare contro la Juventus: è stato molto bello".