Come noto, Gabriel Omar Batistuta potrebbe trovare spazio nella nuova Fiorentina. Secondo La Nazione, nei prossimi giorni, quando Joe Barone e Rocco Commisso torneranno a Firenze, arriveranno novità importanti. E non è da escludere che un nuovo faccia a faccia possa avere luogo il 24 giugno, in occasione della finale di calcio storico della quale l'imprenditore italo-americano sarà Magnifico Messere.