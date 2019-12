Iachini ma non solo. Il Corriere dello Sport, analizzano di vari nomi usciti per la sostituzione di Montella sulla panchina della Fiorentina, sottolinea anche un retroscena legato a Marcello Lippi. Tra le idee di Rocco Commisso, infatti, c’era anche quella che portava all'ex ct, al quale - si legge - era stato chiesto di guidare la squadra fino a giugno per poi passare a un ruolo dirigenziale. Una proposta che non ha trovato il sì di Lippi.