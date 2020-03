Fiorentina, in estate nuovo assalto a Florenzi. Il giocatore ha dato l'ok

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia l'interesse della Fiorentina per Alessandro Florenzi, calciatore di proprietà della Roma attualmente in prestito al Valencia fino al termine della stagione. Dopo gli abboccamenti delle ultime sessioni di mercato Daniele Pradè, ds dei viola, sembra intenzionato a tornare alla carica anche la prossima estate nonostante una trattativa con il club giallorosso che non si preannuncia semplice. In quest'ottica, però, pare che lo stesso Florenzi abbia già dato l'ok ad un trasferimento alla Fiorentina, con la dirigenza viola che vorrebbe lavorare sulla base di un prestito con diritto od obbligo di riscatto.