Fiorentina, Italiano: "Buttata via un'altra occasione. Rigori? Infallibili in allenamento"

23.05 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa dopo la partita pareggiata per 2-2 contro la Roma.

23.15 - Inizia la conferenza stampa.

La prestazione è stata simile a quella con la Lazio? Che ha detto ai suoi ragazzi?

"I ragazzi sanno che abbiamo buttato via un'altra occasione per fare punti, dopo essere andati in vantaggio e con l'ennesima opportunità dal dischetto. Sono andato nello spogliatoio per parlare di quello che verrà dopo. Cioè la Conference e ancora tante partite in campionato: se ci esprimiamo in questo modo, aggiustando dettagli che non ci fanno vincere, in questi due mesi possiamo davvero fare qualcosa di importante. Vedo la squadra in crescita e anche oggi l'ha dimostrato. Potevamo lavorare col cronometro e non ci siamo riusciti. Archiviamo, prendiamo il buono fatto con una squadra che ultimamente dà 4 gol a tutti".

Come ha visto Sottil?

"Mi auguro faccia questo step nel finale di stagione, poteva averlo già fatto ma poi avuto problemi di infortuni. Mi auguro che il primo tempo, e parte del secondo, possano far trovare a Ricky assieme a tutti gli altri questo spirito e questa qualità. Si passa dalla crescita di tutti. Però sono dettagli che non riusciamo a mettere a posto. Il dettaglio non è mettersi meglio sul 2-2 ma segnare il rigore e lavorare meglio col cronometro, coprire l'ultima palla. Potevamo chiudere la partita e per l'ennesima volta abbiamo sbagliato. Però vedo Ricky e tanti altri in crescita".

Cinque rigori sbagliati nel 2024, anche da specialisti. Come lavorarci?

"Più di una seduta l'abbiamo terminata facendo tirare tre rigori a testa ai rigoristi. In allenamento siamo infallibili, poi c'è la partita. Chi ha sbagliato sono tutti rigoristi, non gente presa dalla strada. Dobbiamo stare più attenti, i rigori vanno sfruttati in questo sport. Abbiamo questo difetto che non ci fa fare punti ed è un peccato. Di positivo c'è che continuiamo ad averne a favore, lavoriamo bene nella metà campo avversaria, ma vanno sfruttati".

Perché è uscito Gonzalez?

"Stava avendo brutte sensazioni, avvisaglie strane, e chiaramente andava sostituito. Giochiamo partite ravvicinate e se il ragazzo chiede certe cose, cerchi subito di cambiarlo. Bravo lui che ne ha parlato, ed è uscito per stanchezza".

Ora si lavora più su testa o tattica?

"Quando dico di togliere subito di mezzo la partita significa prendersi il positivo che c'è stato. Molto di questa partita l'abbiamo fatto noi, nel bene e nel male. In casa ripetiamo prestazioni come queste... I ragazzi però lo sanno, da domani concentrazione al Maccabi. Soprattutto a fine stagione non puoi stare a recriminare o piangerti addosso, devi trarre spunti positivi e ne vedo tanti. Potevamo fare di più, forse sì, e ci lavoreremo, ma penso al buono".

Che ha avuto Arthur?

"Ogni volta che devo spiegare e rispiegare... Arthur rientra da una caviglia malconcia, ieri ha fatto tre minuti di allenamento, gli ho chiesto se poteva farne dieci-quindici. Lopez. Belotti e Mandragora negli ultimi minuti camminavano e l'ho buttato dentro perché è importante. Aveva minutaggio bassissimo, se possiamo sfruttare quello facciamolo".

Si aspettava il secondo giallo per Paredes?

"Mi aspettavo qualcosa di diverso con Mancini. Nessun allenatore si inventa di sostituire un giocatore così, significa che c'era qualche avvisaglia negativa. Ricordo che a Roma abbiamo avuto due espulsioni al 15' e fatto praticamente due partite in dieci. Potevamo vincere lo stesso".

23.25 - Termina la conferenza stampa.