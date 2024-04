Fiorentina, Italiano: "La finale non è ad un passo. A Bergamo sarà durissima"

L'andata della semifinale di Coppa Italia se la prende la Fiorentina che passa grazie alla prodezza di Rolando Mandragora. I viola dovranno cercare di mantenere il minimo vantaggio nella sfida di ritorno che si giocherà mercoledì 24 aprile e decreterà chi sfiderà, in finale, una tra Juventus e Lazio. La formazione allenata da Vincenzo Italiano, nonostante il successo, può recriminare per le tante occasioni sprecate che potevano mettere più margine in vista del ritorno.

Nel post partita, ai microfoni di Mediaset, ha parlato Vincenzo Italiano. Queste le parole del tecnico Viola.

"Carnesecchi ha fatto due parate incredibili, in queste partite si affrontano dei campioni. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, le loro punte non hanno mai girato. Questo lavoro è venuto un po' meno nel secondo tempo perché Scamacca è bravo a fare la sponda per i compagni. Il primo round è nostro, avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo non bello, oggi la squadra ha risposto bene. Siamo fiduciosi per il ritorno".

Sarà difficile difendere un gol di vantaggio a Bergamo?

"La finale non è a un passo, anche se avessimo fatto un altro gol sarebbe stata dura comunque. L'Atalanta in casa ti chiude nella propria metà campo, ci teniamo questo vantaggio. Sappiamo che lì bisognerà fare una partita strepitosa".

L'avevate preparata cosi offensivamente?

"Nel momento in cui giochiamo 3 contro 3 i ragazzi possono attaccare sugli esterni o con la punta che viene incontro, sono stati bravi i ragazzi a leggere la situazione. Oggi hanno allungato bene la loro linea e a perdere pochi duelli, questa era la nostra strategia. Loro quando vincono i duelli vanno subito in verticale".

Le è piaciuta la fase difensiva?

"Siamo stati bravi a pressare e a scivolare sugli esterni, se lo fai con questa velocità li puoi limitare. Abbiamo approcciato bene, su qualche situazione potevamo fare ancora più male. La posta in palio è altissima e questo 1-0 ci sodisfa".