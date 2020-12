Fiorentina, Kouame: "Mi sento una prima punta. Sarò sempre grato al Genoa"

vedi letture

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sapevamo che il Milan era in un buon momento. Siamo andati là per fare risultato, poi non è andata bene e siamo tornati a Firenze con 0 punti. Però ci siamo messi subito a lavoro per pensare a lunedì e alla partita con il Genoa".

Il Genoa?

"Sarò sempre grato a loro perché hanno creduto in me e sono stato lì un anno e mezzo molto buono. Sono stato benissimo ed è una squadra alla quale vorrò sempre bene".

L'esperienza viola?

"Ho passato un momento un po' difficile quando sono arrivato qua dopo l'infortunio. Poi sono riuscito a rientrare e abbiamo finito l'anno, quest'anno siamo partiti male: dopo la vittoria siamo un po' calati e ora ci dobbiamo riprendere. La città la sto vivendo, quando esco vedo sempre i tifosi. Mi scrivono e ti fanno capire quanto ci tengono, noi speriamo solo di uscire da questo momento il prima possibile: io ho capito che dobbiamo fare sempre le cose che sappiamo fare dando il nostro meglio. Il gioco sta cambiando e io sono anche disposto a giocare da esterno, ma io mi sento punta e voglio fare gol".