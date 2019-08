© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Toni lancia l'amo e Franck Ribery risponde. Almeno questa è la speranza dei tifosi della Fiorentina, leggendo la conversazione andata in scena tra i due ex compagni di squadra nel Bayern Monaco, sotto il post in cui Ribery si diceva pronto per una nuova avventura.

"Mon frere.... grande giocatore!!ahahah do you come in italy???ahahahah", la domanda scherzosa dell'ex attaccante viola, alla quale Ribery ha risposto con una serie di emoticon, tra le quali si può notare anche una mano che conferma, oltre a tanti volti che ridono ed un paio di cuori. Che sia un indizio social verso Firenze? Di seguito lo screenshot con la conversazione.