Fiorentina, le immagini del primo allenamento di Ribery in maglia viola

In attesa di sapere se farà parte della squadra nella prima giornata di campionato contro il Napoli, Franck Ribery sta svolgendo in questi minuti il primo allenamento con la Fiorentina. Ufficializzato ieri, il francese - svincolato dal Bayern Monaco - verrà presentato quest'oggi alla stampa a partire dalla 17.30 (segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com). Di seguito le immagini del giocatore in maglia viola: