Fiorentina, Montella e i continui pensieri sul centravanti. Quello vero

Le ultime due partite giocate in campionato dalla Fiorentina hanno portato in dote segnali contrastanti per la squadra allenata da Vincenzo Montella. Se da una parte, infatti, la difesa ha risposto alla grande, incassando zero gol nelle due sfide con Udinese e Brescia, lo stesso non si può dire del reparto offensivo, dato che la Fiorentina è riuscita ad andare a segno solo una volta negli ultimi 180', per di più con la rete firmata da un difensore, Milenkovic, e sugli sviluppi di un calcio piazzato. Naturale che, nell'ambiente ma anche nella testa dell'allenatore, scatti qualche processo di riflessione. Visto e considerato soprattutto il nuovo assetto voluto dal tecnico, un 3-5-2 tutto basato sulla velocità dei due attaccanti, Ribery e Chiesa, e sull'assenza di un riferimento vero e proprio là davanti. Il problema, semmai, è che la Fiorentina di numeri nove - potenzialmente - ne avrebbe addirittura tre: Vlahovic, l'adattato Boateng e l'ultimo arrivato Pedro. Proprio il brasiliano è l'elemento sul quale, secondo molti, potrebbero ruotare le possibilità di un nuovo cambio anche se ad oggi non lo si è ancora mai visto. Questione di condizione, e di inserimento graduale, ha sempre risposto Montella quando è stato interrogato sul tema. Ancora i tempi per un centravanti vero non sembrano maturi, quantomeno non con la Lazio, avversario che potrebbe pure concedere quei tanto agognati spazi di cui necessitano i viola, ma il tema tornerà senz'altro di moda già tra l'infrasettimanale con il Sassuolo e la sfida del weekend seguente con il Parma. Quelli, saranno altri giorni di profonda riflessione per Montella.