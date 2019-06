Fiorentina, Montella è l'arma per convincere Cutrone: duello con il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'incontro tra i rappresentanti di Patrick Cutrone e il Milan ha sancito la possibilità che il centravanti possa lasciare i rossoneri. Secondo quanto riporta La Nazione, il Torino, pronto a sborsare i 25 milioni chiesti dal Diavolo, pare essere in vantaggio, ma la Fiorentina sarebbe intenzionata a riguadagnare il terreno perduto. L'argomento che potrebbe convincere il giocatore è Vincenzo Montella: infatti fu il tecnico campano a lanciare Cutrone in prima squadra ai tempi del Milan. Però la volontà di quest'ultimo, impegnato con l'Italia Under 21, è ancora tutta da scoprire. Il suo contratto, inoltre, scadrà nel 2023, mettendolo pertanto nella condizione di poter eventualmente scegliere il proprio destino.