Fiorentina, Montella ha chiesto Biglia per il centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico della Fiorentina Montella avrebbe chiesto a Pradè e alla nuova proprietà di acquistare Lucas Biglia, centrocampista argentino in uscita dal Milan. L'Aeroplanino lo ha già allenato in rossonero e vorrebbe provare a rilanciarlo in viola. Domani torna Commisso in Italia, possibile che arrivino novità anche in chiave mercato.