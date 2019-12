Fiorentina, Montella sempre più in bilico: "Spero di mangiare il panettone"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Quella di domani contro la Roma potrebbe essere l'ultima partita di Vincenzo Montella come allenatore della Fiorentina. L'ha ammesso in conferenza stampa anche lo stesso tecnico viola che, interrogato sul mercato di gennaio, ha così risposto: "Speriamo di mangiare il panettone prima di pensare al mercato. Non mi interessa il mercato ad oggi. Sono concentrato solo sul campo e non ho altre possibilità".

