Fiorentina, Muriel: "Il Milan? Avevo già detto sì ai viola"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, ha parlato anche della trattativa che lo ha portato in viola: "Avevo dato la mia parola nei primi giorni di dicembre alla Fiorentina, con la società che ha fatto un lavoro duro e un grande sforzo per prendermi. Poi è arrivato il Milan ma la mia idea non è cambiata.Ho avuto sempre in testa di venire qui, avevo parlato con il Direttore e con il mister che mi hanno trasmesso carica e voglia, quello di cui avevo bisogno".