Fiorentina, nulla di grave per Pezzella: sostituito solo per stanchezza

Tornato titolare con anche la fascia di capitano, il difensore della Fiorentina German Pezzella è stato sostituito al 71' per far spazio a Igor. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, nessuna ricaduta muscolare per l'argentino: solo della normale stanchezza che ha spinto mister Iachini a optare per la prudenza in attesa di riavere il classe '91 nella forma migliore.