Fiorentina, oltre a Bonaventura contro il Milan potrebbe riposare anche Nico Gonzalez

vedi letture

Provando a mettere alle spalle il pesante lutto e l'enorme vuoto lasciato dalla dipartita del direttore generale Joe Barone, la Fiorentina guarda avanti e comincia già ad entrare nella routine di avvicinamento all'impegno interno contro il Milan, sabato sera (fischio d'inizio alle ore 20:45). E se da una parte Giacomo Bonaventura era già certo di non esserci contro la sua ex squadra causa squalifica (avrebbe dovuto scontarla con l'Atalanta), il tecnico Italiano potrebbe fare a meno di un altro pezzo da novanta come Nico Gonzalez.

Per vari motivi. In primis i soliti, maledetti viaggi transatlantici e gli impegni con le nazionali sudamericane: Nico Gonzalez gioca stanotte l'ultima partita con la Seleccion Albiceleste, l'amichevole contro il Costa Rica, e prima di giovedì non potrà essere a disposizione del suo allenatore. Tornerà con nel bagaglio una nuova esperienza da terzino sinistro, ma anche provato. Un paio di allenamenti al massimo quindi, con rischi annessi che comporterebbe lo stress psico-fisico causato da tanti sballottamenti in poco tempo. È da valutare e mettere sul piatto anche il calendario e il peso che si dà alle varie competizioni: provare a risalire la classifica di Serie A o giocare le proprie fiches più sulle coppe?

Un quesito al quale gli allenatori, notoriamente, non amano rispondere. Ma c'è da prendersi o meno dei rischi e, vista l'andata della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì sera con l'Atalanta, forse la preferenza va a quest'ultimo impegno. Preservare Gonzalez con il Milan per averlo al massimo in coppa: tutt'altro che una pazza idea, se chiedete a Italiano.