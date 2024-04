Fiorentina, Gonzalez attacca La Penna dopo la gara con l'Atalanta: le proteste dell'argentino

Proseguono le polemiche per alcuni episodi della sfida di ieri sera tra l'Atalanta e la Fiorentina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, con i viola che nel primo tempo, sul risultato di 1-0 hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo di Marco Carnesecchi ai danni di Nico Gonzalez. Proprio l'argentino, all'indomani della sconfitta che è costata l'eliminazione alla sua squadra, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale ha attaccato duramente il direttore di gara La Penna.

In particolare al numero dieci viola non sembrano andate a genio le decisioni prese sul rigore non fischiato per il pestone ricevuto da Carnesecchi e il possibile fuorigioco di Lookman in occasione del 3-1.