Fiorentina, operazione Polonia: Linetty per il centrocampo, Piatek per l'attacco

vedi letture

Come scrive La Nazione di oggi, c'è una doppia tentazione polacca per i viola. La prima si chiama Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria per il quale la Fiorentina ha già sondato il terreno qualche settimana fa ricevendo riscontri positivi dai dirigenti blucerchiati. L'altra porta invece a Krzysztof Piatek, il cui procuratore è lo stesso di Linetty: da qui, dunque, l'idea di far trasferire entrambi a Firenze. L'attaccante ex Milan, oggi all'Hertha Berlino, non si è ancora guadagnato la conferma in Bundesliga e a fine stagione, anche a causa della crisi economica post-coronavirus, potrebbe così cambiare nuovamente aria con un prestito oneroso e un riscatto obbligatorio da saldare nel 2022.