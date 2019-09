Fiorentina, Pedro costerà 11 milioni. Lo svela il presidente del Flu

Fonte: firenzeviola.it

Mario Bittencourt, presidente del Fluminense, ha fatto il punto sui primi 100 giorni di gestione ed ha rivelato anche le cifre di Pedro, il neo acquisto della Fiorentina. Ecco le parole riferite da Globoesporte. La Fiorentina per il giocatore pagherà 11 milioni (non è stato spiegato se a rete o in una unica soluzione) dei quali 3 andranno ad Artsul (che aveva il 50 per cento sul cartellino ma che si è accontentata di una cifra minore). Il presidente avrebbe spiegato infatti che una prima richiesta di 18 milioni non era andata in porto. Il Fluminense ha poi ottenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita che dividerà poi con Artsul.