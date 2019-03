© foto di Federico Gaetano

Dopo essere arrivato sul rettilineo finale nel 2017 per l'eredità di Sousa, con la Fiorentina che alla fine scelse Pioli, per Eusebio Di Francesco sembra essere arrivato il momento per un'avventura in viola, almeno secondo le idee della Fiorentina. L'ostacolo che frena il matrimonio al momento però non è di poco conto ed è legato al fattore economico, stando al Corriere dello Sport. Tre i milioni annui di ingaggio che Di Francesco ha ottenuto al momento di rinnovare il contratto con la Roma: l’accordo era stato prolungato fino al 2020. Il 7 marzo scorso l’interruzione del rapporto.