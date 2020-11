Fiorentina, Piatek e un feeling con Prandelli che potrebbe riaprire la trattativa a gennaio

Secondo quanto riportato da La Nazione, con l'arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola, in vista di gennaio tornerà di moda il nome di Piatek, giocatore già trattato con l'Hertha Berlino in estate. Tra i due c'è un grande feeling fin dai tempi del Genoa che ora potrebbe spingere le parti a tornare a trattare. I tedeschi sono disposti a lasciarlo partire in prestito oneroso con riscatto obbligatorio e spetta ai viola provare a mettere sul tavolo l'operazione giusta per riportarlo in Serie A.