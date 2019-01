Fiorentina, Pioli: "Muriel può diventare un fattore importante per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro il Chievo, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Chievo: “E’ chiaro che per noi tutte le partite hanno un’importanza notevole, siamo un po’ in ritardo, dobbiamo correre e un po’ di pressione c’è nei ragazzi. Siamo partiti molto bene e l’errore è stato non riuscire a gestire meglio il pallone quando eravamo in doppio vantaggio. Il Chievo ha buttato sul campo veramente tutto quello che aveva e anche di più. Con il nuovo corso di Di Carlo qua non avevano vinto né Lazio né Inter, sapevamo sarebbe stata dura ma i ragazzi hanno ottenuto una vittoria importante per noi che ci permette di stare dove vogliamo. Non è stata una partita fortunata per le scelte arbitrali, in entrambi i casi, ma è stata una vittoria molto importante per noi. Muriel e Chiesa hanno fatto giocate importanti e devono continuare così”.

Quanto la diverte Muriel?

“Credo stia lavorando anche tanto per la squadra. Per essere una squadra equilibrata bisogna mettere insieme alcune caratteristiche, però è arrivato con grande entusiasmo, è stato accolto bene da tutti. Io credo sia arrivato a Firenze nel momento giusto, è un bene per lui e per noi. Si è calato molto bene nella nostra realtà e sta diventando un punto di riferimento importante. Poi è chiaro che siamo all’inizio della sua esperienza a Firenze e penso possa diventare un fattore importante per noi”.