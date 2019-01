© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi), rispondendo anche ad una domanda sull'ex della gara, Riccardo Saponara (ceduto nella scorsa estate ai blucerchiati): "Nel 4-3-3 non ha mai giocato esterno, è stato un giocatore importante nella seconda parte dello scorso campionato. Ha talento e qualità ma noi abbiamo fatto altre valutazioni in estate che non prevedevano l'utilizzo del trequartista. Era giusto fare delle scelte diverse, anche se gli auguro il meglio magari a partire da lunedì".