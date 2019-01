© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi). Queste le sue dichiarazioni su alcuni giocatori blucerchiati: "Gabbiadini cercato anche dalla Fiorentina a gennaio? L'ho lanciato io a Bologna, ottimo ragazzo e ottimo giocatore ma io sono contento dei giocatori che ho in squadra. Quagliarella? E' forte in tutte le situazioni della partita, sia a difender palla che a ripartire. Ma tutta la Samp è di livello, dobbiamo tenere d'occhio tutti".