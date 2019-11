Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, smentisce le voci circa un ritorno di fiamma di Inter e Juventus per Federico Chiesa visto il momento di crisi che sta passando a Firenze: "Non c'è stato nessun pressing da parte di Juventus e Inter. Zero pressione. Mai alla Juve? Io faccio il direttore sportivo ma a me la società non ha detto niente di tutto questo. Il discorso però che abbiamo fatto oggi è stato costruttivo e non in chiave cessione. A me interessa il campo e mi interessa che ci faccia vincere le partite".

