© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, parla così della pressione su Montella dopo i recenti risultati: "Tutti siamo sotto esame domenica dopo domenica. E' normale. Montella non è stato messo nelle condizioni migliori, da parte mia di lavorare subito bene perché gli ho consegnato la squadra in ritardo. Tutti lavorino al meglio e poi tireremo le somme. Ho chiesto a tutti di fidarsi perché è una stagione particolare, nata a giugno e per costruire ci vuole tempo. E' un puzzle che andrà fatto piano piano. Chi è che non sbaglia? Ci saranno degli errori ma cercheremo di migliorarci, io per primo".