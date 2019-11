Fiorentina, Ribery: "Esperienza per i giovani. Squalifica? Ho sbagliato"

© foto di Federico De Luca

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l'esterno della Fiorentina Franck Ribery si è raccontato a tutto tondo. Ha cominciato parlando della situazione attuale della Fiorentina: "Sappiamo di non avere una squadra da primi posti, ma dobbiamo sempre uscire dal campo felici per la vittoria ma anche arrabbiati per la sconfitta. È il messaggio che passo ai più giovani. Oggi i ventenni vogliono arrivare in fretta, hanno troppe distrazioni, diciamo che con la mia esperienza spero di aiutarli a crescere. Qui ci sono giovani di qualità che soltanto col lavoro possono diventare grandi giocatori". Poi ha affrontato anche l'argomento relativo alla squalifica di 3 giornate: "Avrei dovuto evitare quella reazione, mi sono scusato ma non è bastato. Una tristezza infinita. L'istinto, la tensione della partita hanno prevalso sull'esperienza. Male, molto male". Il VAR non gli piace, dice, ma se questa è la regola lui si adegua anche se soffre le interruzioni.