Fiorentina, Ribery out: Callejon pronto a partire dal primo minuto

La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, scrive che con l'assenza di Franck Ribery è pronto il debutto da titolare con la Fiorentina di José Maria Callejon. Lo spagnolo è ancora lontano dalla condizione fisica migliore, dunque Beppe Iachini ha scelto di proporlo come seconda punta e non come attaccante di fascia proprio per ridurgli il campo d'azione. Accanto a lui ci sarà Kouamé. L'altra novità riguarda il ritorno di Erick Pulgar che dovrebbe riprendersi la cabina di regia facendo coppia a centrocampo con Sofyan Amrabat, il quale avrà più libertà in fase offensiva.