Fiorentina, Rugani gradirebbe la destinazione viola. Prossime settimane decisive

Daniele Rugani è uno dei nomi sul taccuino di Daniele Pradè per la difesa della Fiorentina, visto anche che sia Milenkovic che Pezzella potrebbero salutare a fine stagione, e secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il difensore della Juventus, che sta trovando pochissimo spazio in bianconero, gradirebbe molto la destinazione: l’idea di tornare a giocare in Toscana, nella sua terra, stuzzica non poco il classe '94.

La valutazione dell’ex Empoli, dopo anche la problematica legata al Coronavirus, è scesa di qualche milione, passando da 25 milioni a una cifra poco sotto i 20. La Fiorentina, però, resta ferma sulla decisione di non volere inserire Rugani come contropartita in affari che dovessero riguardare Federico Chiesa o Gaetano Castrovilli. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'affare potrà concretizzarsi o meno.