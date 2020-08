Fiorentina, Saponara verso una nuova cessione: può seguire Liverani a Parma

Secondo Tuttosport, Riccardo Saponara lascerà ancora una volta la Fiorentina e dopo il prestito al Lecce, la sua volontà è quella di seguire Liverani al Parma. Un affare che potrebbe concretizzarsi senza troppe difficoltà, sia per il volere del calciatore sia per quello della società viola che non lo considera parte dell'organico per la prossima stagione.