© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per un focus su quello che è definito l'uomo in più della rosa di Pioli: Edimilson Fernandes. Il centrocampista svizzero - scrive la rosea - dopo aver cambiato ruolo ed esser stato schierato da perno centrale ha preso in mano il centrocampo viola. La dirigenza e lo staff viola hanno avuto fiducia nelle sue qualità fin da subito, ma da quando è stato spostato centrale esse sono ancora più evidenti. E la società considera ad oggi il suo riscatto a 8 milioni un buon affare con il West Ham: mentre si guarda al presente, si valuta anche il futuro.