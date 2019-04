© foto di Giacomo Morini

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Come riporta La Nazione, si tratta del classe 2000 Agustin Urzi, esterno attualmente al Banfield. Secondo i media argentini, ad assistere alle recenti sfide contro Newell's e Boca Juniors c'erano anche emissari viola. Contro la squadra di Rosario, inoltre, Urzi è andato pure in gol, confermando le sue doti. Il prezzo sembra già salito alle stelle per un diciannovenne: 20 milioni di euro, cifra ritenuta esosa non solo dalla Fiorentina ma anche da Roma e Boca stesso. Se ne riparlerà.