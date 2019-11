Fiorentina sulla stellina francese Aouchiche del PSG. L'assist da Ribery

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina in vista dei prossimi mesi. Piace - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - il franco-algerino classe 2002 Adil Aouchiche, centrocampista cresciuto nell’Academy del Paris Saint-Germain ma con il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore ha di recente disputato un Mondiale con l’Under17 della Francia da protagonista ma i viola su di lui si sono messi al lavoro a tempo, incontrando la famiglia e dimostrandogli che il progetto Fiorentina è valido, vista anche la presenza di un fuoriclasse come Franck Ribery.