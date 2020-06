Fiorentina, torna di moda il Siviglia per il futuro di Pulgar: piace anche al West Ham

Aumentano le squadre interessate a Erick Pulgar aumentano di giorno in giorno secondo quanto riportto dal Corriere dello Sport. Il giocatore cileno è tornato nel mirino del Siviglia, squadra che lo aveva già cercato prima che vestisse la maglia viola. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche il West Ham, che sarebbe pronto a investire almeno 12 milioni di euro per portarlo in Premier. Cifra bassa, se si considera anche che in caso di addio, una parte dei proventi finirebbero nelle casse del Bologna quale prima società ad averlo portato in Italia.