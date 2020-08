Fiorentina, trattativa per il pistolero Piatek: prestito oneroso con riscatto nel 2021

La Nazione oggi apre le sue pagine sportive con il titolo: "Firenze chiama il Pistolero". Il riferimento è a Krzysztof Piątek, sogno di mercato della Fiorentina per l'attacco. In coppia con Kouamè Piatek ricreerebbe quel duo che tanto bene fece in maglia Genoa, la Fiorentina sta trattando con l'Hertha Berlino. Pradè era già sulla scia dell'attaccante prima che andasse in Germania, ora la valutazione del polacco supera di poco i 20 milioni di euro e le parti ne stanno ragionando. Il centravanti può arrivare a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno 2021: è uno scenario che potrebbe diventare presto realtà, scrive il quotidiano.