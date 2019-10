Fiorentina, un acquisto sottovalutato: Caceres e la rinascita in viola

© foto di Giacomo Morini

Il calciomercato estivo della Fiorentina, la nuova Fiorentina di Rocco Commisso che riabbracciava in panchina (il confermato) Vincenzo Montella e (il rientrante) Daniele Pradè come direttore sportivo, è stato tutt'altro che banale. Partito piano, ha vissuto una notevole escalation nella seconda parte. Tanti volti nuovi arrivati in riva all'Arno, e tra questi ce n'è stato uno il cui valore, parla il campo, è stato probabilmente un po' sottovalutato. Sì, perché tra i migliori in campo nella vittoria viola contro l'Udinese, oltre al match winner Milenkovic, c'è stato Martin Caceres. Ancora una volta. Entrato stabilmente nell'undici di Montella dalla terza giornata - anche perché nelle prime due ancora non era un tesserato della Fiorentina - il ruvido e polivalente difensore uruguayano non ha più lasciato il posto, sfoderando prestazioni d'assoluta eccellenza. Come ieri pomeriggio, appunto. Tutto ciò dopo alcuni trascorsi recenti all'insegna della discontinuità, fisica e mentale, tra Lazio e Juventus. "Sono cresciuto", ha giurato lo stesso Caceres parlando di sé come un uomo più maturo nella conferenza stampa di presentazione. Montella ha deciso di credergli e dargli fiducia, e si augura di essere ricompensato dal suo intoccabile, terzo centrale di difesa in questo 3-5-2 dal peso offensivo leggero che sembra rinato. Al pari dell'intera Fiorentina.